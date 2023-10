Eurovisión Junior 2023

Alemania vuelve a Eurovisión Junior. El país se ausentó en Ereván 2022 y su última participación fue justamente en una ciudad francesa, concretamente en la capital, París. Para la nueva edición, participarán con Fia y su tema "Ohne Worte" ("Sin palabras"), una balada pop que lleva consigo un mensaje de esperanza y confianza en uno mismo, además de hablar de la conexión con los hermanos.

KiKa, el canal infantil de la televisión alemana, fue el encargado de dar a conocer a su representante en Niza 2023. El resultado se escogió a través de una votación online y la elección del jurado, cada uno con el 50% de decisión. La joven promesa recibió la mayoría de votos de los internautas por la web del KiKa.de y convenció al jurado profesional compuesto por Kelvin Jones, Tom Gregory y otros expertos musicales.

"Estoy muy feliz de poder representar a Alemania en Eurovisión Junior. Es un sueño hecho realidad. Quiero compartir mi música y mi historia con toda Europa", expresó Fia en sus redes sociales tras enterarse que era la candidata escogida. Asimismo, esta canción con la que participa en la ciudad francesa está compuesta por ella misma y se encarga de interpretar el tema en lenguaje de signos.

Alemania en Eurovisión Junior

El pais germano participó por primera vez en el certamen infantil en 2020. Esta será la tercera edición para Alemania: Varsovia 2020, París 2021 y Niza 2023. Con su regreso, el Big Five volverá a concursar completo en Eurovisión Junior.

En 2020, la edición marcada por el coronavirus, el país debutó con Susan, de 13 años, y la canción "Stronger with you" que quedó en última posición. En París 2021, la abanderada fue Pauline con el tema "Imagine Us". La joven fue décimo septima y recibió 61 puntos.