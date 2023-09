Si la del tercer programa de El Conquistador fue una asamblea tensa, la del cuarto llegó a superarla. El equipo Corocote está a punto de arder y Finito y Keroseno no dejan de echarle leña al fuego cada vez que pueden para avivar la llama. Ya habían comentado que Euxebi estaba detrás de Nai y que ella le estaba creando falsas iluisiones solo por no salir nominada. Esto hizo mucho daño al grupo, ahora totalmente dividido a causa de las peleas entre concursantes. La pareja de hermanos ahora señalan a Chase y a Andrea, a quienes acusan de estar tonteando cuando las cámaras no graban.

A la concursante le afectó mucho el comentario de Keroseno, tanto que acabó saliendo de la asamblea llorando. Estaba muy nerviosa, así que Patxi Salinas fue a buscarla para intentar tranquilizarla. El capitán del equipo Corocote consiguió que dejara de llorar y volver con el grupo. "No les cree nadie", le repetía constantemente para quitarle importancia al asunto. Chase tiene novia fuera del programa, igual que Euxebi, por lo que son acusaciones pueden llegar a hacer mucho daño.

Patxi Salinas estalla contra Keroseno

Patxi Salinas intentó mediar en varias ocasiones por el bien del equipo, a pesar de que él mismo reconoció que estaba muy incómodo con este "circo". Keroseno no dejaba de meterse con sus compañeros, que le recriminaban su actitud. "No te voy a negar que me dan unas ganas de darte una hostia", confesó Chase. Keroseno no se quedó callado: "Si ya se te ve que eres un mono", siguió con la disputa, incluso llegó a imitar los sonidos del animal, algo que hizo perder la paciencia a Patxi Salinas, que dio por terminada la asamblea y puso rumbo al campemento infernal.

Ya en el campamento, los cuchillos siguieron volando. Keroseno se empeñó en que no quería dormir allí al lado de Chase, quien supuestamente, le había "amenazado".

Patxi Salinas intentó en medio del revuelo volver a mediar entre Finito y Keroseno y el resto de concursantes: "Mientras que esté yo aquí, nadie va a permitir aquí... Una cosa son formas de hablar, expresiones en un momento dado que puede estar caliente. Con eso creo que dejamos el tema zanjado, es que parece que estamos...". Keroseno no le dejó ni siquiera terminar la frase: "No, porque yo no estoy tranquila, la verdad".

Ese fue el momento en el que Patxi Salinas estalló y perdió la paciencia: "Pírate. No puedo. Pírate, joder. Es insufrible, ¿qué podemos hacer? Igual el que me tengo que marchar soy yo. Esto es manchar nuestra imagen. Yo voy a hacer 60 años y me he labrado mi imagen a base de muchísimo trabajo". El capitán de los Corocotes les reprochó a Finito y Keroseno sus continuas faltas de respeto, sobre todo las de Keroseno, por eso le pide a su hermano que hable con él para explicarle que esta situación es insostenible.