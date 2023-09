Xoél López: "Me agarro a versos sueltos de cualquier canción"

Probablemente le conozcan por el nombre Deluxe, su anterior firma bajo la que logró el éxito durante siete años. El cantante coruñés Xoel López es uno de los artistas musicales más solventes y representativos de la escena pop.

Tras más de 20 años de trayectoria musical, presenta en Mañana más su último álbum, Caldo espíritu, que se publicará en noviembre, en un concierto único en el Wizink Center.

Un disco que ha pasado por enseñar en primicia a su manager, a quien dice hizo “cómplice desde el minuto uno”. El siguiente paso, cantar sus canciones a alguien cara a cara, dice haberlo hecho con su hijo, aunque éste no le prestara mucha atención. “A él no le gusta mucho la música, pero el otro día me dijo que la mía sí, pero porque era yo”, comenta entre risas.

Con todo ese ajetreo, confiesa que puede estar manejando un repertorio de unas 40 canciones con su banda, entre las de Deluxe y las propias que tiene en solitario. “La gente cuando viene a vernos sabe que va a haber siempre cosas diferentes, que no es el mismo choclo.Hay variaciones porque cambiamos de proyecto o recuperamos discos de hace tiempo o simplemente el repertorio habitual también es cambiante. Sobre todo si repetimos zona geográfica, lo hacemos a propósito, cambiamos tres o cuatro temas para que no sea lo mismo”, explica el cantante.

Lejos y cerca a la vez

En Caldo espíritu, se incluye el título Fort da, un nuevo single en el que habla del ‘complejo de Salvador’, ese que él interpreta como “la manía que tenemos a veces de querer coger las riendas por los demás, incluso a veces cuando ni siquiera te lo piden. Y dices, pero ¿para qué? Si total, estoy aquí haciendo de más o preocupándome demasiado. Pero bueno, es mucho más complejo. Pero me parece precioso, algo que a mi me pasa también, que es que yo me agarro a veces a versos sueltos de cualquier canción. A lo mejor la canción entera no te identifica tanto pero una cosa sí”, subraya Xoel.

Freud habla de un juego infantil en el que un niño de 18 meses juega a través de un carretel atado al extremo de un hilo. Juega a arrojarlo y volver a recogerlo. El Fort da, significa Fort: lejos y el da: aquí. Lo que equivale cuando tira el carretel (for) y cuando lo recoge (da). A través de ese juego, hace una sustitución de la tensión dolorosa que le genera que su objeto amado, su madre que se ha ido, no haga que se quede preso de la ausencia de ésta, de que el carretel sólo se fuese y no volviese.

Según Xoel, esa relación del niño con el carretel llevada a los adultos sería lo que llamamos una “relación tóxica”.