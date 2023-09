¡Comienza la cuenta atrás! Últimas semanas para rellenar el formulario y participar en el Benidorm Fest 2024. Si quieres participar en la tercera edición del certamen alicantino, ya puedes presentar tu candidatura. El plazo de presentación de candidaturas estará abierto hasta el 10 de octubre de 2023, ¡así que aún tienes tiempo suficiente para preparar tu propuesta! Asegúrate de leer detenidamente las bases del concurso y no olvides firmarlas antes de enviar tu candidatura.

La canción que resulte ganadora nos representará el año que viene en Eurovisión, que se celebrará los días 7, 9 y 11 de mayo en Malmö, Suecia, coincidiendo con el 50º aniversario de la victoria de ABBA.

Firma las bases y adjúntalas en el formulario

Como en las dos anteriores ediciones, se aceptarán no solo aquellas candidaturas que incluyan al cantante y a la canción, sino también canciones que aún no tengan un artista designado para su interpretación. Paralelamente a este proceso online, RTVE también invitará directamente a intérpretes y autores/autoras de reconocido prestigio del panorama musical actual para que presenten sus propuestas al proceso de selección. Eso sí, las canciones deberán ser originales y no haber sido publicadas, interpretadas o distribuidas, en todo o parte, antes del 1 de septiembre de 2023. Tal y como se especifica en las bases del Benidorm Fest 2024, una vez terminado el plazo de envío de candidaturas, RTVE seleccionará un máximo de 16 participantes y seis suplentes.