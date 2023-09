Quan falta només un mes perquè arrenqui a Girona el Festival Temporada Alta, avui s'ha donat a conèixer el seu cartell: gairebé un centenar d'espectacles i amb una aposta important per les estrenes internacionals.

El certamen, que se celebrarà del 30 de setembre al 10 de desembre amb epicentre a Girona i Salt, programarà 99 espectacles i prop de 160 funcions en aquesta edició, que s'obrirà amb un concert del grup mallorquí Antònia Font en la Fira de Girona.

El cartell internacional més potent

El festival comptarà amb una selecció d'espectacles internacionals de deu països com 'Drive your plow over the bones of the dead', de Simon McBurney amb el Théâtre de Complicité, basat en la novel·la de la premi Nobel Olga Tokarczuc; 'Familie' de Milo Rau; 'Qui a tué mon père' de Thomas Ostermeier i Cristina Morganti amb 'Jessica and em'.

El Temporada Alta d'enguany també comptarà amb la companyia Peeping Tom amb la seva 'Dyptich: the missing door and the last room'; Patrice Chéreau amb 'La Douleur' -que va estrenar en el festival fa 15 anys--; 'The Goldberg Variations, BWV 988' de la coreògrafa Anne-Teresa De Keersmeaker.

I fruit del treball amb teatres i festivals internacionals, aconsegueix portar als escenaris fins a una vintena de coproduccions com Cristo està en Tinder, de Rodrigo García; o Face Two, una proposta de dansa amb ballarins de diferents països que s'oferirà al carrer i que és fruit del projecte europeu col·laboratiu People Power Partenariat.

En l'apartat musical, a més d'Antònia Font, el festival comptarà amb les actuacions de Sophie Auster, el DJ i productor francès Vitalic, el grup Molforts amb Ingrid Caven, i Albert Pla estrenarà el concert festiu 'Rumbagenarios'.

Amb un pressupost de 3 milions d'euros, arriba a l'edició 32 programant gairebé un centenar d'espectacles, 36 dels quals estrenes. I pensant en tots els públics, també el familiar. Cal destacar que es manté el projecte educatiu 'A tempo' per acostar les arts escèniques a escoles i instituts. També el projecte 'Artèria' per facilitar 'accés dels menors de 30 anys a la programació del Festival.