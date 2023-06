Inici del Festival Grec a Barcelona

Per la inauguració, l'espectacle 'The Pulse' de la companyia de circ 'Gravity and Other Myths' i el Cor de Noies de l'Orfeó Català en serà la primera mostra. 24 acròbates. Torres humanes, salts, caigudes, risc i gest. Interacció d'energia física amb registres aguts i greus amb la riquesa de 36 veus.