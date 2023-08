"Ahora en mi pueblo no puedo salir a la calle porque me comen los niños", dice Wilbur sobre el repentino éxito que ha logrado con El Grand Prix del verano. Con tan solo dos programas, este gimnasta ha logrado conectar con los espectadores y es ya uno de los personajes más queridos de la televisión. "Yo lo veía de pequeño y estoy muy contento de que la gente me envíe vídeos imitándome. ¿Cómo es Wilbur? Víctor Ortiz de la Torre, el hombre detrás del personaje, lo describe así: "Jovial, un tanto excéntrico y con un grado de intensidad alto", dice en una entrevista con RTVE.

Admirador de Jim Carrey Excéntrico e intenso, una manera de ser que recuerda al que fue durante años el rey de la comedia en Hollywood. "Mi referente absoluto es Jim Carrey. ¡Me sentí súper identificado con lo que yo quería hacer! Siempre me ha gustado ese humor tan excéntrico, tan corporal, tan extremo. ¡A mí, o me amas, o me odias, no hay punto medio!", cuenta y recuerda que cuando era niño una película le marcó especialmente. "Es Ace Ventura, que la vi hasta romper el vídeo. ¡Recuerdo que a mi madre le ponía súper nerviosa!". Víctor trabajó en el 'Circo del Sol' Víctor por su trayectoria como gimnasta trabajó en el 'Circo del Sol' RTVE

Sus jóvenes inicios Volviendo a su infancia. Tenía tan solo dos años cuando entró en contacto con la gimnasia. Fue casi por casualidad, cuando fue con su madre a recoger a su hermano mayor al club que había en Alicante. Se fijaron en él cuando estaba revoloteando por las escaleras. "Le dijeron venga para acá, que queremos hacerle una prueba al chimpancé, ese que está escaleras arriba, escaleras abajo. Me hicieron unas pruebas, me aceptaron y me incluyeron ya en el club". El resto es historia: emprendió su andadura en competiciones locales, luego en campeonatos provinciales y autonómicos y, finalmente, en certámenes nacionales. Su carrera en la gimnasia artística duró desde los 6 hasta los 23 años.

La figura de José Ignacio Tras abandonar el ámbito deportivo, su vida pegó un giro y fue gracias al encuentro con José Ignacio. El cómico estaba tan fascinado por el talento de Víctor que le invitó a acompañarle a uno de sus espectáculos. "A partir de entonces empecé a montar una compañía de teatro y empecé a dedicarme a hacer el payaso, aunque realmente ya lo era. Desde pequeño siempre he sido muy payaso. Fui muy tonto, incluso antes de la gimnasta, aunque no sabía que uno se podía dedicar a ello". Así nació su alter ego, Wilbur, y el destino le tenía preparada otra sorpresa.

Sus trabajos en el Circo del Sol El Circo del Sol se fijó en sus habilidades y le ofrecieron un contrato. Fue en Saltimbanco, escrito y dirigido por Franco Dragone. Fue una etapa muy corta, pero le incitó a montar su propia compañía The Clown. "No quería volver a ser acróbata en el Circo del Sol, sino que prefería ser payaso en mi Circo del Sol". Ya en solitario ha producido varios espectáculos que le han llevado a actuar en grandes ciudades como Madrid y recibir el premio del público por su apuesta escénica en el Festival de Teatro y Artes de Calle de Valladolid.