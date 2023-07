Bruce Lee llegó a Estados Unidos en 1959 con solo 100 dólares en el bolsillo. Nadie podría imaginarse entonces que aquel chico, nacido en San Francisco 18 años antes, llegaría a convertirse en una estrella global gracias a sus habilidades en el arte del kung-fu. Aunque había trabajado como actor durante su infancia en Hong Kong, el cine ya no entraba en sus planes. Quería enseñar artes marciales a todo aquel que quisiera aprenderlas, fuesen asiáticos o americanos, pero la interpretación volvió a cruzarse en su camino.

No fue fácil. Aunque aquella primera oportunidad llegó por casualidad, interpretando a un personaje en una serie de superhéroes, pronto cancelaron el programa y tuvo que buscar otros proyectos. Bruce Lee se enfrentó al racismo de Hollywood, donde era común que los blancos interpretaran a asiáticos o que se les representara como sus sirvientes. El documental Be water, disponible en RTVE Play, repasa su historia.

Una juventud violenta

Bruce Lee nació en San Francisco en 1940 durante una gira de su padre -que trabajaba en la ópera cantonesa- por Estados Unidos. La familia volvió a Hong Kong cuando Bruce solo tenía tres meses. "Siempre fue un poco matón, ¿sabes? No era bueno en la escuela, pero sí en las peleas", asegura su hermano en Be water. Participó en muchas películas de niño, aunque a su padre no le hacía mucha gracia. Con 13 años, después de que le dieran una paliza, decidió aprender artes marciales para así poder defenderse.

Bruce Lee, sus hermanos y su madre a finales de la década de 1950 Getty Images Michael Ochs Archive/Getty Images

Un día, un policía secreta alertó a su madre de lo que hacía Bruce Lee. "Su hijo ha estado metido en peleas y nos tememos que pueda acabar involucrándose en bandas. Si no deja de comportarse como lo está haciendo ahora, no tendremos más remedio que arrestarlo", le dijo. Sus padres decidieron entonces mandarle de vuelta a Estados Unidos, donde vivían algunos buenos amigos que podrían estar pendientes de él. Allí Bruce empezó a enseñar artes marciales, se enamoró, tuvo un hijo y de repente Hollywood le llamó.