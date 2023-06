El projecte BCNatal ha aconseguit que un fetus d'ovella sobrevisqui durant 12 dies en una placenta artificial. És un pas important per poder, en un futur no gaire llunyà, augmentar la supervivència dels nadons extremadament prematurs, de 23 o 24 setmanes de vida, fora del ventre de la seva mare i estalviant greus seqüeles de per vida.

Els nadons prematurs extrems (de sis mesos o menys), afecta 25.000 famílies cada any només a Europa. La supervivència de prematurs extrems, fins i tot en unitats d'excel·lència, és baixa (del 25 al 75 %), i una proporció rellevant dels supervivents presenten seqüeles.

Abans dels sis mesos d'embaràs, els pulmons, els intestins i el cervell del fetus estan poc desenvolupats i no es troben preparats per funcionar de manera correcta i han de sobreviure en un entorn molt antinatural. Per això, creuen els investigadors que la placenta artificial pot ser una solució que millori la qualitat de vida d'aquests nounats.

Com és aquesta placenta artificial? El sistema de placenta artificial dissenyat en el projecte té l'objectiu de reproduir i prolongar les condicions fisiològiques de l'úter matern per permetre el desenvolupament correcte dels òrgans dels nounats de sis mesos o menys. Es a dir creant una placenta artificial que pugui crear un medi el més semblant possible a l'úter matern. Esquema del funcionament de la placenta artificial Fundació "la Caixa" El primer prototip de placenta artificial inclou un entorn protegit compost d'un contenidor translúcid fabricat amb material biocompatible i connectat a un sistema de circulació de líquid amniòtic que permet mantenir el fetus en un entorn líquid aïllat dels estímuls exteriors, però accessible per fer controls ecogràfics i permetre el monitoratge continu del fetus. Un altre dels grans avenços aconseguits fins ara ha estat la creació d'un sistema de circulació extracorpòria, compost d'una membrana oxigenadora i un sistema de peces dissenyades específicament per facilitar la circulació sanguínia i la seva oxigenació, que simula el que es produeix de manera natural a la vida intrauterina gràcies a la placenta materna i el cordó umbilical.