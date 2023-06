00:53

Un projecte que cerca salvar la vida dels nens nascuts abans de les 26 setmanes i evitar seqüeles, i que podria ser una realitat en menys de 3 anys.

És un projecte que es troba en una primera fase, provada ja amb animals. El següent pas, que compta amb un pressupost de 4 milions i mig, i col·laboració publicoprivada, espera implementar nova tecnologia per poder allargar la vida del fetus 4 setmanes més. Un projecte que s'espera poder provar en humans d'aquí 2 o 3 anys, amb l'objectiu de salvar la vida dels nens nascuts abans dels 6 mesos. Eduardo Gratacós és el director del projecte.

El prototip consisteix en un contenidor transparent, fabricat amb material biocompatible i connectat a un sistema de circulació de líquid amniòtic, on es manté el fetus aïllat. Una de les parts més importants és el trasllat del fetus des de l'úter a aquest nou espai, on es troba la placenta artificial, sense que el nadó respiri per si mateix i mantenint el cordó umbilical. INFORMA: INMA MORANT.