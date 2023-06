Nova protesta del sector del taxi. Amb una marxa lenta pel centre de Barcelona, els taxistes demanen que no es liberalitzin les llicències de les VTC interurbanes, després de la sentència de la justícia europea que coneixíem la setmana passada que tomba la llicència d'una VTC per cada 30 taxis.

El sector es reunirà amb el Ministeri de Transports la setmana vinent i reclama un compromís per escrit per regular aquestes llicències amb criteris mediambientals o de gestió del trànsit i que necessitin una llicència addicional per operar, com ja passa a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. En cas contrari, adverteixen, vindran més mobilitzacions.

Mobilitzacions a tota Espanya El president d'Élite Taxi, Tito Álvarez, ha avisat que hi haurà mobilitzacions en tota Espanya si la reunió amb Transports del pròxim dimarts se salda sense acord. En declaracions als mitjans després d'una reunió amb el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, ha assegurat que "Barcelona serà la tomba de les plataformes", després de la mobilització del taxi en el centre de Barcelona. La marxa lenta de taxis ha comptat amb més de 1.800 vehicles, segons els organitzadors, mentre les dades de la Guàrdia Urbana de Barcelona han situat aquesta xifra en 500. "M'arriben senyals de totes les grans ciutats que si el dimarts que ve no sortim amb un acord amb el Ministeri de Transports, hi haurà mobilitzacions en tot l'Estat i seran mobilitzacions massives: en l'aeroport, dins de les ciutats, en estacions i on faci falta", ha advertit.