01:09

El sector del taxi protagonitza una marxa lenta pel centre de Barcelona per demanar que no es liberalitzin les llicències de les VTC interurbanes.

Nova protesta del sector del taxi. Amb una marxa lenta pel centre de Barcelona, els taxistes demanen que no es liberalitzin les llicències de les VTC interurbanes, després de la sentència de la justícia europea que coneixíem la setmana passada que tomba la llicència d'una VTC per cada 30 taxis. El sector es reunirà amb el Ministeri de Transports la setmana vinent i reclama un compromís per escrit per regular aquestes llicències. En cas contrari, adverteixen, vindran més mobilitzacions | INFORMA: Climent Sabater