El 24 de enero de 2003 fue asesinado Juan Francisco Ledesma, portero de un inmueble situado en la calle Alonso Cano de Madrid. Parecía un crimen más en un año especialmente violento en la capital. Dos días después, el departamento de Homicidios de la Policía Nacional recibió un informe de balística que fue clave. La munición empleada en el crimen resultó ser de un calibre muy extraño que procedía de la antigua Yugoslavia. Así lo relatan diferentes testimonios en la docuserie El Asesino de la baraja, que ya puedes ver gratis en la plataforma de vídeos de RTVE Play

A lo largo de tres capítulos, este true crime desgrana las pesquisas de una complicada investigación donde el arma que el asesino utilizó para matar a 6 personas y herir gravemente a otras dos, fue determinante para acotar su caza. Un arma que 20 años después sigue desaparecida.

La policía no tenía pistas; debían encontrar al menos la vaina del proyectil. “Dedujimos que se había ido por la alcantarilla, con lo cual tuvimos que redoblar el esfuerzo a la hora de encontrar la esquirla. Una esquirla no es un trozo de bala. Es una laminita de metal. De hecho, hay que saber lo que estás buscando y aun así, incluso por el color, tampoco es algo que sea muy evidente”, explica en la serie Oscar Carrión, inspector de Policía Nacional Grupo X (2000-2012). Finalmente encontraron una esquirla debajo de la rueda de un coche.

Junto al cadaver en la Alameda de Osuna aparece de forma fortuita una carta de la baraja española: un 'as de copas'. RTVE

El 5 de febrero de 2003 encuentran el cuerpo de un joven, Juan Carlos Estacio, junto a una marquesina de autobús en Alameda de Osuna. El Grupo X de Homicidios de la Policía Nacional se hace cargo de la investigación. En un primer momento llama la atención de que la víctima ha sido ejecutada de rodillas, además aparece una carta de una baraja a los pies del cadáver: un as de copas.

Se encontraron cuatro vainas y restos de proyectiles. Pero, en aquel momento, los investigadores no tenían muy claro ni el calibre, ni el tipo de arma que se había utilizado. “No era un calibre ordinario y hubo que esperar a la pericia de balística para determinarlo” , explica el inspector.

Un retrato robot y un recoge vainas

El 7 de marzo, en Tres Cantos, el asesino intenta matar de nuevo. Hirió de gravedad a un joven al que disparó sin mediar palabra e intentó disparar también a su acompañante, Anahid C. La chica trató de protegerse agachándose y cubriéndose la cabeza con los brazos. La pistola se encasquilló y cuando levantó la cabeza ya no había nadie.

La declaración de la superviviente permitió realizar el primer retrato robot del asesino.

Retrato robot de El Asesino de la baraja. RTVE

Gracias a su testimonio se sabe también que no se trata de un revólver, que no deja casquillos, si no de una pistola y que de esta colgaba una especie de red.

El asesino confeccionó un recoge vainas para no dejar pruebas. RTVE

“Nosotros deducimos que había confeccionado un recoge vainas de forma artesanal, cosa que yo en los treinta y muchos años que he estado en el tema de investigación de policía judicial, jamás había visto algo similar. Tienes que tener un mínimo de sentido, de cómo aplicar a esa ventana extractora por donde sale la vaina, aplicarlo con cuidado para no interrumpir el disparo. Tiene su trabajito y su complejidad”, explica en la serie Joaquín Palacios, agente de la UOPJ Guardia Civil 1979-2016.