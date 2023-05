El edificio del Citicorp Center de Nueva York, que mide unos 300 metros, no podía caer hacia abajo, debido a “un error de cálculo” caería “de lado”, ha contado el escritor y arquitecto Pedro Torrijos en Las tardes de RNE. “Empujaría a casi cualquier edificio que estuviera en esos 300, que a su vez empujaría al siguiente, que a su vez empujaría al siguiente. En esa zona de Manhattan hay ahora muchísimos rascacielos y en los años 70 había también muchísimos. Estamos hablando de cerca de 30.000 vidas”.

Torrijos ha escrito la novela La tormenta de cristal basada en la historia de la ingeniera civil Diane Hartley, quien hizo su tesis sobre la innovadora estructura del Citicorp Center y en ella se percató de un gran error en su construcción. Un rascacielos construido por Bill LeMessurier en medio de una profunda crisis económica. Uno de los retos a los que se enfrentó el arquitecto de Michigan era el de salvar la iglesia luterana que se encontraba en el solar.

"Mezclo dos" y "ficciono todo"

“Cojo una historia real, que es un poco intrincada, un pelín áspera de contar al público. La mezclo con otra historia real, la del apagón de Nueva York del 77”, ha destacado Torrijos. “Ficciono todo lo que hay en medio, porque al final no se conoce tanto de la historia más allá de este artículo de ‘New Yorker’ y una serie de documentales que se hacen a posteriori, artículos periodísticos y tal”.

“Cuando empiezo a describir esta novela me doy cuenta, de una manera inconsciente, que me estoy metiendo en varios personajes, pero específicamente partes mías en el de Bill LeMessurier. Porque al final escribes de lo que conoces y no hay otra manera de contar algo que se parece, que resuena tanto con tu propia historia, con tu propia vida. Ojalá mi vida fuera hubiese sido un thriller y no una vida normal y corriente. Al final el personaje Bill LeMessurier es lo que a mí me hubiera gustado ser”.