Jaume Collboni assegura que el PSC no li ha marcat límits respecte als pactes postelectorals

El candidat del PSC a l'Alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, marca distàncies sobre l'estratègia de pactes amb Xavier Trias. Assegura en una entrevista en el diari digital 'Elnacional' que "no veurà cap resolució ni cap indicació del meu partit de com hem de fer els acords a nivell municipal". En aquest sentit, considera que "Trias amaga alguna cosa" i que "és una mica estrany que pronunciï un determinat discurs d'aliances i després, des del seu partit per escrit, se li diu com ha de pactar".