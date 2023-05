07:21

Darrer diumenge de campanya marcat per les enquestes que mantenen PSC, comuns i Junts frec a frec, mentre els candidats reclamen el vot als indecisos.

El candidat del PP, Daniel Sirera confia a ser clau tot i que els sondejos el situen amb un peu fora del consistori. L’alcaldable de Junts, Xavier Trias, reivindica que és l’única força que ha dit clarament que no pactarà amb Ada Colau. Des de la Marina del Prat Vermell, el PSC remarca que la papereta de Jaume Collboni és la papereta del canvi segur i la del canvi de progrés.

El republicà Ernest Maragall emula el seu germà i acusa Trias de voler recuperar la convergència del 3%. Des de Girona, Junqueras reivindica ERC com l'única força veritablement independentista. El ministre de Consum, Alberto Garzón, entra en campanya amb Ada Colau i demana el vot per a la candidata, qui ha demanat no confiar-se del que diuen les enquestes. La CUP demana el vot antifeixista, davant la possible entrada de la ultradreta al consistori i la inacció, diu, d'altres partits.