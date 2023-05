El Jutjat de Primera Instància 39 de Barcelona ha desestimat el desallotjament cautelar de l'edifici de la Ruïna de la plaça de la Bonanova, a Barcelona, sol·licitat per la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb), propietària de la finca.

En un comunicat aquest dijous, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha informat que la magistrada "ha desestimat la mesura perquè processalment no es pot acollir", ja que la llei obliga a escoltar els arguments dels ocupants, que estan personats en el procediment, abans de decidir. Per tant, el desallotjament d'aquest edifici continua sense data.

Tot plegat, el dia que està convocada una protesta de dos grups per aquesta tarda. Per una banda, els col·lectius de les dues cases ocupades, La Ruïna i El Kubo, han convocat una manifestació a partir de les 19 hores. Per l'altra banda, l'empresa 'Deokupa', que ha organitzat una altra manifestació al mateix lloc a les 20 hores en suport al desallotjament.

La Ruïna demana a la Sareb aturar el desnonament En paral·lel, aquest dijous un dels centres socials ocupats, el de La Ruïna, ha publicat un comunicat a través de les xarxes socials exigint a la Sareb que aturi el desallotjament i que entregui les claus. En un vídeo amb fosc negre, dues persones vestides també de negre, surten amb les cares completament tapades per un mocador, i els ulls tapats amb dos cors d'emoticones i la veu difuminada, i fan tres demandes. La primera és que la SAREB “es dissolgui i entregui les claus de totes les seves propietats”. També exigeixen que “l’Estat es dissolgui i entregui les armes” i, finalment, que s’aturi “el desallotjament del Kubo i la Ruïna”, així com “tots els desnonaments d’arreu del territori”. Al vídeo es descriuen com la “resistència anarquista” que es troba al “cor burgès de Barcelona”.

'Desokupa' presenta cautelars, sense efecte Aquest dijous al matí, membres de l'empresa 'Desokupa' han anunciat que havien presentat unes "mesures cautelars" sense detallar sobre quina de les cases ocupades. Així ho han dit en un vídeo penjat a les xarxes socials del propietari de l'empresa i l'advocat davant de la Ciutat de la Justícia. Aquesta demanda quedarà sense efectes perquè, en un procediment civil com el que es tracta, no es poden atendre mesures o demandes de les parts que no formin part del procés, en aquest cas del propietari de les cases ocupades (la Sareb) i els col·lectius que les han ocupat.

En quina situació judicial es troben les ocupacions? En el cas del Kubo, ocupat des del 2016, els membres del col·lectiu no van contestar a la demanda que va posar la Sareb i el jutjat on va recaure la causa va ordenar el llançament, és a dir, la desocupació. El desallotjament del Kubo, de fet, estava programat pel passat 23 de març, però els Mossos van sol·licitar la seva suspensió perquè no es donaven, van dir, les condicions de seguretat per a poder fer el llançament. En el cas de La Ruïna, edifici ocupat l'any 2019, la Sareb també va presentar una demanda a principis d'any que va recaure en un altre jutjat. I va demanar mesures cautelars que van ser desestimades. En aquest cas, els okupes sí que van contestar la demanda. Per tant, la magistrada, tal com diu la llei, està obligada a escoltar la part contrària i seguir tots els passos previstos en aquests tipus de procediments. Aquest dimecres, la Sareb va tornar a demanar mesures cautelars en considerar que "existeix un risc real per a la integritat física de les persones i de la finca". Però aquest matí, la jutge ha tornat a desestimar cap mesura cautelar perquè "processalment no es pot acollir".

Qui hi ha darrere? La Sareb ja ha assegurat en un comunicat que "no ha contractat cap empresa per a executar desallotjaments" en aquests edificis a Barcelona.