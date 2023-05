Carme Elías ha passat pel plató del 'Punts de Vista' per parlar del seu llibre 'Quan deixi de ser jo'. Com si fos una mena de comiat, l'actriu ha volgut deixar per escrit els records de la seva trajectòria professional i la irrupció de l'Alzheimer a la seva vida. Un llibre de memòries quan, de fet, s'enfronta a l'oblit. Durant l'entrevista que li ha fet Tània Sàrrias, Carme Elías s'ha mostrat molt conscient del futur que l'espera per culpa d'aquesta malaltia neurodegenerativa. La seva actitud d'enteresa quan ha parlat de l'Alzheimer ha estat un bany de realitat tant cru com emotiu.









Fer visible l'invisible Carme Elías va ser diagnosticada d'Alzheimer el 2019, a l'edat de 68 anys. Però no ho va fer públic fins a l'any passat al 'Brain Film Festival'. Ella explica que anunciar la seva malaltia va ser un pas difícil, però que fer-ho li ha donat l'oportunitat de ser una activista per donar a conèixer com és de pervers l'Alzheimer. Amb aquesta finalitat, la de visibilitzar una malaltia que s'expressa amb símptomes moltes vegades imperceptibles pels altres, l'actriu i directora Claudia Pinto està rodant el documental "Aquí, ahora", que segueix el dia a dia d'Elías d'ençà que va conèixer el seu diagnòstic. Carme Elias anuncia que té alzheimer