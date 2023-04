Sólo quedan dos semanas para vivir la semifinal de Cover Night y el nivel está cada vez más alto. También las emociones, que en este último programa se han desatado más de la cuenta. Entre los nuevos 11 concursantes de esta noche ha habido uno que ha dejado fascinado a todo el jurado, pero muy especialmente a Miguel Bosé que no ha podido evitar lanzar un comentario de lo más “encendido” que ha desatado la risa del público y la estupefacción de sus compañeros del jurado. Pero, ¿qué ha pasado? ¡Un full green en toda regla!

Con una apuesta sencilla, arropado solo por su fuerza vocal, Peter López ha salido al escenario de Cover Night para defender uno de los temas más conocidos de los icónicos Duran Duran, Ordinary World. Una canción que, ya de entrada, ha encantado a Juan Magán, pero cuya versión (y algo más) ha terminado enamorando a todos. Terminada la actuación, Bosé ha sido el primero en hacer el apunte: “Eres el primer concursante que sale marcando paquete”, ha lanzado en directo. “Y eso ya es un plus”.

Un comentario que ha desatado, inmediatamente, las carcajadas del público y para el que Chanel ha pedido hasta un aplauso. Peter tampoco ha podido evitar reírse. Pero Bosé tenía algo más que añadir, porque lo que quería reconocer era su talento: Me ha gustado tu actitud, me ha gustado como has ido construyendo la canción”, ha añadido. Y luego ha sentenciado: “adivino que ahí dentro hay bastante más que todavía no puede salir”. Una frase que, de nuevo, ha sido recibido con un doble sentido, tras el primer comentario. “Bueno, estamos un poco verdes”, ha reconocido después ante las caras de incredulidad del resto del jurado.

Bromas aparte, todos han coincidido en destacar la soltura de Peter sobre el escenario. Un lugar que lleva pisando desde hace más de 10 años, cuando con tan solo 17 años se convirtió en el primer Drag menor de edad en ganar el concurso Drag Carnaval Alicante, ciudad de la que es originario. Desde entonces, Peter no ha parado de cantar y moverse con desparpajo ante el público.