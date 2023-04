“Parlar amb les plantes era un acte íntim i transformador, un acte de fe per a aquells que no creuen en els miracles”. Amb aquestes reflexions, Marta Orriols ens parla sobre el seu llibre “Aprendre a parlar amb les plantes”. L’obra ha arribat a les tretze edicions i el 2018 va guanyar el premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any, sent així un dels llibres més venuts aquell any.

02.48 min Va de verd - Aprendre a parlar amb les plantes

L'autora, a través de la cura de les plantes, ens explica de forma metafòrica com fer front al repte d'acostumar-se a un nou estat vital i continuar amb una nova realitat, marcada pel buit. Aprendre a parlar amb les plantes és aprendre a escoltar-se a un mateix.

Marta Orriols ens submergeix, en aquest capítol, en una trama basada en el dol i la pèrdua de Paula Cid, la protagonista: la seva parella mor en un accident després de dir-li que estima una altra dona.