Aprendre a parlar amb les plantes - Va de verd

“Parlar amb les plantes era un acte íntim i transformador, un acte de fe per a aquells que no creuen en els miracles”. Amb aquestes reflexions, Marta Orriols, l’escriptora, exposa la doble pèrdua que ha patit Paula Cid, la protagonista: la seva parella mor en un accident després de dir-li que estima una altra dona.

L’obra evoluciona a mesura que la Paula experimenta un procés de cicatrització intens enfront del dol, en el qual les plantes tenen un paper fonamental. Mauro, la parella, era un apassionat de la jardineria i, quan mor, una terrassa plena de plantes queda a càrrec de la Paula. Ella no sap com cuidar-les i, en relació amb la seva tristesa, la terrassa va perdent el verd més viu. No n’hi ha prou amb regar-les.

L’autora ens explica com fer front, a través de la cura de les plantes, al repte d’acostumar-se a un nou estat vital i continuar amb una nova realitat, marcada pel buit. Aprendre a parlar amb les plantes és aprendre a escoltar-se a un mateix.

"Aprendre a parlar amb les plantes" va guanyar el premi Omnium l'any 2018, quan es va publicar. Des de llavors se n'han fet 13 edicions i contyinua sent un dels llibres en català més llegits dels darrers anys.