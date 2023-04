Salvar al soldado Ryan (1998) es una de las películas de Steven Spielberg que se ha convertido en una histórica del cine Bélico. 5 Premios Oscar, 2 Globos de Oro, 3 Bafta y un Grammy avalan este clásico eterno. Ambientada en la II Guerra Mundial, Spielberg recrea el desembarco de Normandia el 6 de junio de 1944. Como indica el propio título de la película, un grupo de soldados americanos tiene que poner a salvo al soldado James Ryan (interpretado por Matt Damon) que se lanzó con su escuadrón de paracaidistas detrás de las líneas enemigas. Una historia emocionante y llena de personajes movidos por la lealtad y la dignidad más absoluta.

Te contamos a continuación algunas anécdotas y curiosidades de este auténtico peliculón:

Un elenco de estrellas

El soldado Ryan es precisamente el gran protagonista de esta película. Un hombre con un fuerte sentido del deber y del valor, protagonizado por Matt Damon. Su elección para el personaje fue precisamente decisión de Spielberg, que quería específicamente a alguien con cara de americano y no muy conocido. Lo que no podía imaginarse es que, un año antes, Matt Damon ganaría el Oscar por El indomable Will Hunting (1997) y se convertiría en una estrella de la noche a la mañana.

También Tom Hanks sabe meterse en sus papeles. De hecho, hay una escena en la que habla con Ryan sobre su vida antes de la guerra. Y a pesar de que en el guion original la respuesta era mucho más extensa, él mismo sugirió acortarla y ser más escueto. Porque en su opinión, así es como sería realmente el capitán Miller.