Los frutos secos tienen un índice glucémico bajo, por lo que no producen picos de glucosa en sangre y protegen contra la resistencia a la insulina, es decir, ayudan a mantener equilibrado el azúcar en la sangre. Son una opción perfecta para coger fuerzas y energía. Por eso, en Ahora o Nunca nos proponen empezar el día con un beneficioso desayuno en el que el fruto seco es protagonista: por un lado, yogur natural con granola, frutos secos, crema de cacahuete y miel y, por otro lado, tostada de crema de cacahuete y frambuesas con chocolate.

7 curiosidades que quizá no sabías de los frutos secos

Los frutos secos cada vez están más integrados en el día a día de los ciudadanos. No hay duda de que escoden cientos de beneficios y que son perfectos para la salud. Los hay de muchas formas y sabores y combinan con cientos de recetas. De hecho, podríamos asegurar que no hay persona en el mundo que no los haya probado. Sin embargo, ¿qué sabemos de estos pequeños bocados crujientes? ¡Descubrimos muchas curiosidades!