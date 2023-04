El PSC segueix reforçant el seu suport electoral a Catalunya. Si ara se celebressin eleccions al Parlament tornaria a ser el partit més votat amb fins a 7 escons més. Segons l'enquesta del CEO assoliria entre 34 i 40 escons, superant, per tant, els 33 que té ara en el Parlament. El Centre d'Estudis d'Opinió dona entre 20 i 34 escons a ERC (ara en té 33), i Junts entre 22 i 28 (ara té 32), que consolida la tendència a la baixa després de la sortida del Govern. A més, el sondeig s'ha fet enmig del judici a Laura Borràs per les irregularitats a la Institució de les Lletres Catalanes.

El partit que també registra un important ascens és el PP, que com la CUP aconseguirien entre 8 i 12 escons. Els comuns es mantindrien amb entre 7 i 12. Vox segueix perdent suports segons el CEO amb entre 7 i 10. Cs corre el perill de quedar-se fora de la cambra catalana amb entre 0 i 5. Segons l'enquesta podria perillar la majoria independentista amb una forquilla d'entre 59 i 74 diputats. Actualment n'hi ha 74.

Segons l'enquesta, un 77% dels catalans estan d'acord o molt d'acord que els catalans "tenen dret a decidir el seu futur com a país en un referèndum".

El 50% dels catalans rebutja la independència , el 43% la vol i un 7% no ho sap o no contesta, segons una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió. Així consta en els resultats de la primera onada del Baròmetre d'Opinió Política, elaborada sobre una mostra de 2.000 persones entre febrer i març i que ha presentat aquest dimecres el director del CEO, Jordi Muñoz, en una roda de premsa.

Segons l'enquesta, cap líder polític arriba a l'aprovat: el que millor puntuació rep és el president d'ERC, Oriol Junqueras , amb un 4,9, per davant del líder d'Unides Podem en el Congrés, Jaume Asens , amb un 4,6. Els segueixen el president de la Generalitat, Pere Aragonès , i la líder dels comuns en el Parlament, Jéssica Albiach , tots dos amb un 4,5; darrere figuren les diputades 'cupaires' E ulàlia Reguant i Dolors Sabater (4,4) i el líder del PSC, Salvador Illa (4,2).

Pessimisme per l'economia

La percepció sobre el futur de l'economia catalana és "pessimista", encara que millora en relació amb l'últim baròmetre. 4 de cada 10 enquestats considera que en un any empitjorarà, un terç que es quedarà igual i un 20% que millorarà. Preguntats per si la seva situació econòmica ha millorat en l'últim any, un 17% diuen estar millor, un altre 39% pitjor i un 44% declaren estar igual, en línia amb els resultats de l'última enquesta.





El CEO ha realitzat aquest Baròmetre d'Opinió Pública a partir d'entrevistes a 2.000 persones de 18 anys o més que viuen a Catalunya i tenen dret de vot entre el 27 de febrer i el 24 de març.