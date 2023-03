El decimoprimer programa de ‘Las Tres Puertas’ culmina con la visita del escritor Luis García Montero. En una charla dinámica con María Casado, el poeta recuerda su amistad con Rafael Alberti, admite que le gusta la nueva generación de poetas y jóvenes y se sincera sobre cómo es la vida sin Almudena Grandes, la escritora que falleció el pasado el pasado 27 de noviembre por culpa de un cáncer.

Aprendiendo a vivir sin Almudena Grandes

La vida y la carrera de Luis García Montero está, indudablemente, unida a la de su cónyuge, Almudena Grandes, el gran amor de su vida. Por eso no es de extrañar que su último libro, “Un año y tres meses”, haya sido una terapia tras la muerte de esta. “Cuando tengo que preguntarme qué me pasa, qué digo, qué relación puedo establecer con el mundo, qué sentido tiene la vida, busco respuesta a través de la poesía y en ese sentido yo necesité escribir un libro que sabía que era un libro muy difícil para mí porque no quería que fuese un desahogo biográfico sino algo que me diese respuestas a lo que me estaba pasando”, comparte.

Y es que tras 30 años de relación, es complicado aprender a convivir con la ausencia de la persona a la que quieres: “La muerte ahora es un poco eso. Pasas por un cuarto en el que había un ordenador encendido y no está; llegas a un cuarto de baño y en vez de dos toallas en la percha hay una; te sientas a ver la televisión y te sobra el sofá por todos sitios porque estás solo. Y a partir de ahí tienes que aprender a convivir”.

Sin embargo, el director del Instituto Cervantes no habla con pesadumbre sino desde el sentimiento de gratitud por haber podido disfrutar de su esposa durante tantos años y hasta el último momento. “Esa complicidad que se puede compartir con una persona lo que hace es engrandecer la suerte de haber podido vivir un buen amor porque hay gente que se muere sin haber conocido el amor. Uno aprende a valorar lo que ha tenido y dice ‘si me duele tanto es porque he tenido la suerte de tener algo tan valioso’”. Por eso no es de extrañar que asegure que “el año de su muerte ha sido uno de los años más felices de mi vida”.