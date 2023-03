Según sus propias palabras, ella es una de las personas que más va al teatro en este país y para ella este oficio no es trabajo, sino que es alimento. “Me gusta el teatro, las artes escénicas y cuánto más sabes, más te queda por saber”, confiesa. Ella es Natalia Menéndez, directora de escena, dramaturga y actriz. También es gestora cultural y dirige el Teatro Español y las Naves del Matadero. A pesar de su amplio currículum afirma que le queda mucho por hacer en este mundo.

Una vocación que nace cuando era pequeña

Su contacto con las tablas viene desde temprana edad gracias a su padre y a su tío. Su progenitor, Juanjo Menéndez, es considerado uno de los cómicos más importantes del cine y el teatro de la segunda mitad del siglo XX mientras que Jean-Pierre Michaël, su tío, fue director de la Comedia Francesa. “Mi primer recuerdo fue a los seis años viendo a mi padre hacer Los peces rojos. Y yo estaba asombrada”, ha relatado en A media mañana.

A pesar de tener una familia vinculada con el mundo del espectáculo, su procreador no deseaba que su hija fuese intérprete. “Mi padre no quería ninguna hija actriz. Me decía que me dedicase a la fontanería o a la electricidad. Yo me examiné a la Escuela de Arte Dramático de extranjis. Y de pronto, les llamé para decirles que acababa de aprobar en la RESAD. Y alucinaron”, relata.