Las redes no son un lugar seguro para nadie y menos para los famosos. Los famosos 'haters' vuelcan su odio contra ellos con comentarios ofensivos cruzando todos los límites. Hailey Bieber siempre ha sido víctima de estos ataques por el hecho de ser la mujer del cantante Justin Biebier, ex de Selena Gómez. Se comprometieron seis meses después de la ruptura. Parece que los fans no han superado la ruptura y no aprueban su relación, miran con lupa cada movimiento de Hailey y aprovechan cualquier mínima oportunidad para dirigir su odio hacia ella. En los últimos meses, ha vuelto a estar en el punto de mira por una serie de vídeos que se han hecho virales en los que supuestamente aparece metiéndose con Taylor Swift, una de las mejores amigas de Selena. Otro de los vídeos que también se hizo viral fue uno en el que parecía burlarse de las cejas de la ex de su marido. Todo esto hizo que sus fans fueran a por Hailey Bieber.

Ha sido la propia Selena Gómez la que se ha pronunciado al respecto a través de sus redes sociales con un mensaje para sus más de 400 millones de seguidores. "Hailey Bieber se ha puesto en contacto conmigo para hacerme saber que ha estado recibiendo amenazas de muerte y una negatividad odiosa. Esto no es lo que yo defiendo. Nadie debería tener que experimentar odio o bullying. Siempre he abogado por la amabilidad y de verdad quiero que todo esto termine", escribe la cantante a través de sus historias de Instagram.