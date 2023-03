Quentin Tarantino: 60 años y 9 películas insustituibles

Coincidiendo con el 60 cumpleaños de Quentin Tarantino, esta semana en Memoria de delfín repasaremos la trayectoria de uno de los cineastas más icónicos y carismáticos de Hollywood. Un Tarantino que podría estar de retirada, tal y como ya aventuró hace un tiempo, una vez que filmará la que sería su décima película, la cual estaría preparando en la actualidad.

Tarantino nació el 27 de marzo de 1963

La figura de Quentin Tarantino supone una influencia cultural fundamental. Ha tenido siempre la capacidad de resurgir a actores, canciones y géneros cinematográficos caídos en el olvido. Algunas de sus secuencias son emblemas cinematográficos y culturales, y de su estilo han sido emuladas tanto su fórmula de narraciones entrecruzadas, como su mezcla de géneros o su violencia explícita.

"Pulp Fiction" (1994) es una de las obras maestras de Tarantino

De todo ello hablaremos con el periodista Jordi Picatoste, autor del libro El efecto Tarantino, con quien repasaremos la filmografía del gran cineasta: Reservoir dogs, Pulp fiction, Jackie Brown, Kill Bill, Death proof, Malditos bastardos, Django desencadenado, Los odiosos ocho y Once Upon a Time in Hollywood.

Juan XXIII fue conocido popularmente como el "Papa bueno"

El año en el que nació Quentin Tarantino estuvo marcado por el asesinato del presidente John F. Kennedy, tal y como nos contará Mara Peterssen, con quien repasaremos otros hechos importantes ocurridos en 1963 como el viaje al espacio de la primera cosmonauta soviética, o el fallecimiento del Papa Juan XXIII.

Durante aquel periodo nació una gran diva de la música, conocida popularmente como La Voz. Con Lucía Sancho repasaremos la carrera musical y personal de Whitney Houston y con Marta Belenguer iremos al cine para volver a ver todo un clásico, El premio, protagonizada por Paul Newman.

Whitney Houston inició su andadura musical siendo una niña

Los últimos minutos de programa serán para conocer dos historias: una mínima, y otra musical. David Zurdo nos hablará de una joven japonesa que se convirtió al catolicismo y quiso ingresar en un convento español; y J.Pelirrojo, de Lesley Gore, la cantante estadounidense que popularizó la famosa canción "It's My Party".

Te esperamos en la medianoche del domingo al lunes, de 00.00 a 02.00 horas.