Part de l'alumnat de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han protestat davant l'aula on el professor, Ángel Gallego, suspès durant 14 mesos de sou i feina "per benefici indegut i abús d'autoritat". Aquest divendres és l'últim dia de classe del professor, que quedarà inhabilitat a partir de dilluns. En una roda de premsa, la UAB descarta fer autocrítica i defensa el seu protocol.

Alumnes de lletres s'han manifestat durant el matí pels passadissos de la facultat sota el crit de "profe agressor, rectorat encobridor!!". La Universitat Autònoma de Barcelona hagi apartat després que una alumna doctorant l'hagi denunciat per assetjament sexual i set més per abús de poder.

Durant el matí, alumnes directes del professor i d'altres han penjat a les parets cartells al centre amb Codis QR per denunciar, de manera anònima, si algú ha patit un abús o agressió sexual. Donen accés a un formulari que només s'ha d'omplir i que rep l'assemblea d'estudiants de Lletres.

També s'han fet pintades a altres facultats que denuncien: "Professors agressors fora de la UAB". A terra davant la porta d'accés principal de la facultat de Comunicació es pot llegir: "Professor agressor sabem que hi ets".

La UAB assegura que han rebut quatre denúncies en dos anus. Sobre el cas, no ha fet autocrítica i ha defensat l'aplicació del seu protocol el qual admeten que "sempre és possible millorar", però han insistit que s'han "cenyit al marc legal" i que no podien actuar sense la resolució del rector i tampoc podrien prendre altres mesures en procés inicial.

La universitat diu que no suspendre docència professor, però si es va apartar de les víctimes i es va posar supervisora en classes. En una roda de premsa han assegurat que al març s'obrien dos processos paral·lels per dues denúncies de persones diferents (una d'un grup i una altra d'una persona individualment) contra la mateixa persona. Una degana de la facultat de lletres sí que va elaborar un informe de la mala praxi d'aquest professor que a van signar 80 estudiants.

Més denúncies

Aquesta mateixa setmana, l'Autònoma apartava també un catedràtic de Física, Àlvar Sánchez, perquè fa un mes el van condemnar a un any i mig de presó i nou d'inhabilitació per assetjar sexualment una doctoranda, tal com va publicar eldiario.es. Uns dies després, la responsable d'Igualtat de la facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Gemma Garcia, va renunciar al càrrec per aquest cas.

Garcia, qui també va ser degana de la facultat, va al·legar que no comprenia com el centre no va prendre la decisió de suspendre'l fins que el cas no ha transcendit a través dels mitjans, motiu pel qual assegura haver perdut tota confiança en l'actual equip de govern de la universitat.

Des de la universitat asseguraven que van acompanyar la víctima en tot moment i que no podien suspendre el professor fins que no tinguessin confirmació de la sentència, fet que va passar dimarts.

La sentència parla d'abraçades fregant-li zones erògenes i d'insinuacions que anaven més enllà de la relació educativa entre tots dos. Uns fets que s'haurien repetit durant dos anys.