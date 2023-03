La guitarra y sus orígenes. ¿Cómo diferenciar cada tipo? ¡Te lo contamos!

El 6 de marzo de 1970, hace 53 años, los cuatro genios de Liverpool, los míticos "Beatles", publicaron su maravilloso canto del cisne: Let it Be. Un himno mundial que no podrían haber hecho sin la existencia de las guitarras, el instrumento de cuerda más popular que ha ido evolucionando a lo largo de los años. Por ejemplo, ¿cuándo se creó la española? ¡Repasamos el origen y las diferentes guitarras en Ahora o Nunca!

08.46 min La aventura del saber Museo de la Guitarra Española Antonio de Torres Almería #AventuraSaberMúsica

Hace más de 170 años, Antonio de Torres creó la guitarra española, el instrumento musical más famoso del país. Comenzó a fabricarse en 1874 en Sevilla y al principio no tuvo buena acepción. ¿El motivo? Los ciudadanos estaban tan acostumbrados a la vihuela que no perdonaban que hubiera un sustituto.

Cabe destacar que las guitarras más antiguas que se conservan datan del siglo XVI, pues se cree que ya hace 4.000 años se utilizaban una especie de instrumentos de cuerda muy parecidos a las guitarra. Estos no son la guitarra tradicional que conocemos hoy en día, pero sí serían como sus antecesores.