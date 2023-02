“Haz que consiga olvidar la última noche / y te juro que al bar le quito los miedos / Le pido al invierno que no vuelva más / Nunca debiste cerrar las salas / de un modo que el verbo volar le falten señales / que guíen mis ganas de verte llegar”, nos canta Andrés Suarez en su nuevo single “No te quiero perder”. Un tema recopilado Viaje de vida y vuelta, su noveno álbum, en el que el artista gallego trata “de que sea un disco absolutamente vital porque no sé cuánto tiempo voy a estar aquí”, explica en el programa de RNE A media mañana.

Su nuevo proyecto musical sale a la venta este viernes y el cantautor afirma estar “súper tranquilo”. Además, regresa a la carretera en una gira por muchos de los puntos de la geografía española y posteriormente cruzará el charco. “Vuelvo a Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, Argentina, México y Cuba. Tengo muchas ganas de volver”, relata Andrés Suárez.

Andrés Suárez comienza a escribir, en el año de la pandemia, para hablar de muerte , despedida , soledad y tristeza . En total compuso un total de 60 canciones : “Hablaba de la cantidad de gente que perdí y de los amigos que no estaban . Yo hablaba sobre eso todo el rato”. Ya con el disco preparado y apunto de lanzarlo al mercado, decidió borrar todo y volver a empezar. “Llevamos todos tanto tiempo fastidiados que me apetecía hablar de jocosidad , de risa y de sexo ” argumenta en Radio Nacional.

“De tu media palabra escondido en las redes, de ese tiempo que pierdes repitiendo amenazas”

Dentro de este disco tan lleno de vitalidad encontramos “Por no decir tu nombre”, un tema que habla de los haters “desde el punto de vista más vital, luminoso y amoroso posible”. Un hit que surge, durante el confinamiento, a raíz de que Andrés Suárez tuviese una discusión con uno de estos usuarios. “No sabía dónde me metía. Entonces me puse a su altura. Pasé un día entero echando espuma y pestes por la boca, sin dormir con ataque de ansiedad. Por lo que lees hago una canción. Viene mi hermano Rulo la escucha la canción y me dice: Tío te han ganado, te tiene exactamente donde quería. Es una canción que no quiero ni recordar y la borré. Y lo que trato de decir en esa canción es que no sabes lo que te pierdes compadre, siento mucho lo que te han hecho en la vida, pero yo no tengo la culpa”, afirma en A media mañana.

¿A Andrés Suárez le afectan las críticas en redes sociales? “No te imaginas lo poco que me importa. Hace diez años me hacía llorar. Hasta que uno lee y se informa. El tema es muy serio, no hay un amparo legal para recibir la justa condena que merece una gente que se dedica a hacer daño voluntariamente”.