El 20 de febrero se ha proclamado como el Día Internacional del Gato con el fin de reconocer, defender y dar voz a los derechos de estos animales. Muchas personas deciden compartir vida con uno, o varios de ellos, son parte de la familia y la coronan con sus formas, sonidos y amor. Aunque convivamos cada día con estos pequeños felinos, cierto es que siempre hay algunos detalles que no conocemos y que nos pueden resultar realmente prácticos.

Saben su nombre, si no obedecen es porque no quieren

Los gatos reconocen su nombre cuando una persona les habla, según concluye el estudio de un grupo de investigadores japoneses liderado por Atsuko Saito, de la Universidad de Sofía, Tokio.

Aunque estos pequeños felinos, aparentemente, no obedecen del mismo modo que los perros, resulta que sí saben que se les está llamando. Reconocen su nombre y lo diferencian de otras palabras con la misma longitud y entonación, incluso si quien lo dice es una persona que ellos no conocen. En resumen, si tu gato no acude cuando tú quieres es porque no le apatece, pero de entender te ha entendido.