Els treballadors d'Amazon a Martorelles (Vallès Oriental) faran vaga a partir de l'1 de febrer en ple conflicte pel tancament del centre. La plantilla, conformada per 745 persones, va registrar la convocatòria el 24 de gener al Tribunal Laboral de Catalunya, dues setmanes després de l'anunci que l'empresa traslladava l'activitat a Saragossa. Fa dos dies van mantenir una segona reunió, però no va ser exitosa.

La multinacional de comerç electrònic va prometre que garantiria els 745 llocs de treball amb recol·locacions, però els sindicats han criticat durament la mesura, que consideren un "ERO encobert". A partir de l'1 del mes que ve i fins al 17 del mateix mes han convocat aturades, però això no implica que s'acabi duent a terme durant tot el període.

Reunions fallides

Amazon va anunciar el tancament de la planta de Martorelles el passat 11 de gener, va mantenir una reunió amb els treballadors el 17 del mateix mes i aquest dimecres 25 de gener s'han tornat a reunir, però en cap ocasió han aconseguit apropar posicions. En la trobada, els representants de la plantilla han reclamat que es consideri un tancament amb afectació col·lectiva i que es recol·loquin els empleats en altres magatzems de l'àrea de Barcelona.

L'empresa, però, manté que es tracta d'un trasllat, en què es planteja canviar el lloc de treball per les plantes de Saragossa o Figueres. Les dues parts s'han emplaçat a celebrar una nova trobada dimarts de la setmana que ve a la mateixa planta, on els treballadors preveuen tornar-se a concentrar com ja han fet durant tot aquest dimarts 24 de gener al matí.