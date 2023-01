Vist per sentència el judici a dos regidors del PSC de Pineda de Mar i el cap de la policia local acusats de coaccionar els responsables de dos hotels perquè expulsessin els policies nacionals allotjats durant l’1-O. Els dos polítics ja van reconèixer els fets pactant amb la Fiscalia i acceptant un any de presó i un altre d'inhabilitació.

El cap de la policia local ha mantingut la seva innocència i de fet tots els testimonis i també els altres acusats l'han exculpat de l’acusació de coaccions. Així les coses, el fiscal demana 2 anys i 6 mesos de presó per a ell, en lloc dels 3 que sol·licitava.

Carme Aragonès, que era tinent d'alcalde de Pineda l'octubre de 2017, i Jordi Masnou, encara tinent d'alcalde de la població juntament amb el cap de la policia local, Carles Santacreu, s'han assegut aquest matí al banc dels acusats de l'Audiència de Barcelona. Els regidors Aragonès i Masnou han arribat a un acord amb fiscalia.

Inicialment, els demanava tres anys de presó per coaccions (amenaçar als hotels amb tancar-los cinc anys si feien fora els policies). Ara han reconegut els fets i es conformen amb un any de presó i inhabilitació. La defensa del cap de policia local no accepta cap acord. Argumenta que l'acusat només era present aquell dia, la nit del 2 d'octubre, amb els altres dos acusats. Però que, a més que anava vestit de paisà, no va intervenir per a res en la conversa.

Els testimonis situen als dos polítics com els autors de les amenaces Un dels testimonis, el primer, el gerent dels hotels, comença relatant el que va passar la nit del 2 d'octubre, l'endemà del referèndum il·legal. El Ministeri d'Interior havia enviat un important contingent a Catalunya. En aquests dos hotels s'allotjaven 496 policies nacionals. Varios hoteles de Calella echan a 500 policías y guardias civiles que estaban alojados tras el 1-O RTVE.ES / EFE Explica que l'exalcaldessa els va dir que havien de fer-los fora (per la tensió que hi havia als carrers després de l'actuació policial en els centres de votació). Tenien contractat l'hotel fins al 5 d'octubre. "Ens van dir que calia tancar sí o sí i que, si no, sabien com tancar-los. No va ser agradable. No ho van dir en el to més adequat. Va anar pujant. Conversa forta. Sí, em van dir que em tancarien per cinc anys"

El segon testimoni, l'instructor de la investigació parla dels dos vídeos de la nit dels fets. El tercer testimoni, el comissari de policia, confirma que el responsable dels hotels li va cridar i li va dir: "Si us plau, treu-los d'aquí que em tanquen l'hotel. Estava molt preocupat". Segons ell, li ho van dir "de l'Ajuntament, que els tancaven 5 anys".