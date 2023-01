Vist per sentència el judici per l'expulsió dels policies nacionals de dos hotels de Pineda de Mar

La falta de proves contra el cap de la policia local ha forçat a l'acusació pública a rebaixar la petició de penes de presó

Vist per sentència el judici per l'expulsió dels policies nacionals de dos hotels de Pineda de Mar durant la tardor de 2017. La falta de proves contra el cap de la policia local, que no va voler pactar amb el fiscal i declarar-se culpable, ha forçat a l'acusació pública a rebaixar la petició de penes de presó | Sergi Bassolas