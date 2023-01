Las pruebas de ‘Saber y ganar’ viajan por el tiempo para recordarnos los nombres de personas ilustres que han pasado a la historia por sus proezas y sus grandes inventos. Louis Braille, el inventor del sistema de escritura y lectura para personas ciegas, es uno de los protagonistas del programa de hoy. Y es que, aunque este método comunicación para las personas con discapacidad visual es famoso en el mundo entero, pocos conocen la historia que hay detrás de su creador.

Accidente fatal

Louis Braille no nació ciego sino que perdió la visión de ambos ojos por culpa de un accidente que sufrió en el taller de su padre, dedicado a la talabartería. Tenía tan solo 3 años pero a los 5 ya no veía nada en absoluto. A haber nacido en el seno de una familia humilde que vivía en un pequeño pueblo a las afueras de París, no pudieron costearle ningún tratamiento para frenar la incipiente ceguera. No obstante, su padre le enseñó a leer con tachas de tapicero que colocaba sobre pedazos de cuero. No quería que su hijo fuese distinto a los demás y por eso su núcleo familiar se volcó en que Louis desarrollara sus propios métodos de aprendizaje. Gracias a ello, Louis Braille ingresó en el Instituto Nacional para Jóvenes Ciegos de París.