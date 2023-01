Frank Sinatra, la voz que marcó la historia de la música del siglo XX, fue también una de las personalidades más luminosas de su época. Con su galante sonrisa y su porte de crooner, solo necesitaba un traje hecho a medida para convertirse en el alma de todas las fiestas. Fanfarrón y canalla, su sentido del humor que seducía a todos (seducción que incluso le llevó a la cárcel) y bañaba cada evento de un optimismo de celebración único.

Aquella era su manera de vivir la vida, exprimiéndola (y bebiéndosela) hasta el final… ¡y más allá! El creador de canciones memorables como My way o Stranger in the night devoraba cada instante. Siempre con un vaso de whisky y un Camel humeante entre los dedos, supo rodearse de los rostros más bellos y talentosos del momento: Marilyn Monroe, Humphrey Bogart, Sofia Loren... Aunque su grupo de fechorías más famoso fue el Rat Pack, integrado por Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis, Jr., Joey Bishop, y Peter Lawford (cuñado de John F. Kennedy).

Francis Albert Sinatra, su nombre completo, es recordado en nuestros días por ser una de las mejores voces que ha dado la historia de la música, además de un magnífico actor que logró el Oscar por su actuación en la película De aquí a la eternidad.

Dean Martin, Sammy Davis Jr. y Frank Sinatra en una fiesta de 1961 GTRES