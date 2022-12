Els presumptes agressors aprofitaven que estaven en una casa desconeguda, borratxes i indefenses. Així ho recull l'acte judicial que ha portat als cinc homes detinguts a Castelldefels a presó. Una jutgessa els hi envia per agressions sexuals en grup a diverses dones.

"Un d'ells capta a les noies i després els altres s'aprofiten de la vulnerabilitat sotmetent-les a pràctiques sexuals no consentides", recull l'acte de la jutgessa.

Segons la investigació, actuaven com un grup organitzat. Un quedava amb la dona a través d'aplicacions de cites i en el domicili estaven els altres que s'aprofitaven d'elles. De les tres víctimes, una té discapacitat psíquica. Després d'agredir-les, compartien les imatges en un xat privat.

"Des de quan una tia és per a un", "La noia va molt borratxa s'aproxima un trio", "Una violació seria anar pel carrer enxampar a una tia lligar-la i això... Igual ella va dir que no volia fer de tot i ho vam fer. És diferent"; són alguns dels missatges intervinguts en els seus telèfons mòbils. També els han intervingut àudios: "A la xavala aquesta l'hem destrossat... Li hem donat en el DNI".

La jutgessa creu que els acusats han normalitzat aquests comportaments i consideren a les dones com a objectes per a satisfer els seus desitjos sexuals. De les imatges intervingudes es desprèn que hi ha més víctimes que no han estat identificades.