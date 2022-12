III Concurso Nacional de Podcast Escolar de RNE

RNE, con la colaboración de la plataforma Eloquenze.com, en la que se abrirá un canal para el concurso donde los profesores, alumnos y padres de los centros escolares tienen a su disposición las bases por las que se rige, el material didáctico para ayudar a producir el espacio y los podcasts participantes.

Protección de datos

Los datos personales facilitados serán tratados, tal y como establece el acuerdo de encargo de tratamiento firmado por ambas partes, por la Corporación RTVE en calidad de responsable del tratamiento y ELOQUENZE.com en la de encargado del tratamiento con la exclusiva finalidad de la gestión del participante en el Concurso Nacional de Podcast Escolar.

La base que legitima el tratamiento es el consentimiento del interesado. Los datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad mencionada con anterioridad. Pasado este tiempo se conservarán debidamente bloqueados a los efectos de determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, mientras no se revoque su consentimiento o no se ejerza alguno de los derechos establecidos en la normativa de protección de datos vigente. Los datos personales no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines. Los datos serán comunicados al jurado creado al efecto y en su caso la difusión a través de los canales de RTVE de conformidad con la cláusula 16.

La inscripción en el concurso determina su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales al exclusivo fin anteriormente mencionado.

Corporación RTVE informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada.

Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como la revocación del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección: protecciondedatos@rtve.es o dirigiéndose a la Corporación RTVE, por correo postal, en Avenida Radio televisión, 4 -28223- Pozuelo de Alarcón (Madrid) acompañando fotocopia de su DNI o pasaporte.