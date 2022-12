El robo del Códice, el nuevo true crime de RTVE Play, es una historia de venganzas, guerras de sotanas y maldiciones. Siguiendo el rastro de una de las investigaciones más insólitas llevadas a cabo en nuestro país, la serie dirigida por Elena Molina recupera todas las claves y a los personajes de un escándalo inesperado, la desaparoción de una joya de valor incalculable desconocida para la inmensa mayoría: Códice Calixtino. Un manuscrito del S.XII, considerado la primera guía para los peregrinos.

A lo largo de tres capitulos de 50 minutos, descubrimos toda una guerra de sotanas que lidiaba su batalla en los rincones más oscuros de la Catedral gallega. Una investigación berlanguiana, marcada por el interés mediático, el hermetismo de la Iglesia y todo tipo de falsas acusaciones.

El robo del Códice pretende dar a conocer el frenético año que pasaron las autoridades eclesiásticas y policiales, pero también la importancia de la Catedral de Santiago en España, la del Camino de Santiago para el mundo entero y la de una obra, hasta entonces desconocida. La investigación era una contrarreloj, el libro podía haber salido al extranjero y, a ojos de todo el mundo, de nada servía encontrar al autor si nunca se recuperaba la joya perdida. Un reto para la Policía que no encontró más que piedras en el camino y un universo cerrado dentro de la Iglesia, lleno de enigmas y recelos.

Sobre su directora: Elena Molina

Elena Molina es una de las documentalistas más interesantes de panorama nacional. Su primer largo documental se estrenó en 2018, títulado Rêve de Mousse, coescrito con Isaki Lacuesta y recientemente ha finalizado el segundo, Remember my name, en coproducción con France TV, Les Films D’Ici y Movistar+.

En ficción, su primer guion ha sido uno de los 5 premiados, entre 959 proyectos, en el programa Cambio de Plano de Netflix y DAMA. A sus espaldas, también, videoclips y spots para Sony Music, Cruz Roja, MSC o Proyecto Hombre, y piezas para Televisió de Catalunya, el CCCB (Barcelona) o el Hammer Museum (Los Angeles).

Alumna de mitos como Frederick Wiseman, Belkis Vega o Patricio Guzmán, como directora independiente ha focalizado su trabajo en temática social y derechos humanos, dirigiendo proyectos en Burkina Faso, Argelia, Francia, Corea del Sur, Kuwait, Perú, Cabo Verde o Haití. Sus cortos documentales Yungay 7020 (2021), All I need is a ball (2020), Laatash (2019), Quand j’étais petit (2016) y The Puppets Cemetery (2014) han sido seleccionados por el British Film Institute, Visions du Reel, Alcances, el Festival de Cine Invisible de Bilbao –Premio a Mejor Película de DDHH– o la 6a China Academy Awards of Documentary Film –Mejor Documental Extranjero–, entre otros.

El robo del Códice, estreno el 28 de diciembre en RTVE Play y La 1