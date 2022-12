Antonio Carmona: Todas las alegrías que le ha dado su nariz

De raza, genuino e innovador. Así es Antonio Carmona, artista consagrado y abanderado del flamenco renovado. Siempre ha buscado innovar y evolucionar. Tiene un olfato especial para el flamenco y el arte. En Flash Moda charlamos con el artista que ha sido nombrado nariz simbólica en los últimos premios de la Academia del Perfume, y destaca la importancia de los aromas. “Yo siempre voy muy perfumado. A mi me gusta ir como mi padre. Tengo una canción que se llama “Me encanta” que dice que va perfumado, elegante y bien”.

Los olores son recuerdos para él, todos esos instantes que nunca se borran de la memoria: “Se recuerdan muchas cosas: a tu familia, tus padres, tu niñez. El olor a puchero y a flamenco. Hay muchas sensaciones y sentimientos que se relacionan con los olores”. Para Antonio el flamenco huele a madera, la guitarra a brisa. También lo relaciona con los aromas de la comida, porque el flamenco es disfrute, es comida y bebida. Huele el futuro con optimismo y le gusta sentir que la vida siempre va a ir a mejor.

La colaboración más mediática ha sido con C Tangana con el que coincidió en la presentación de una película de Almodóvar, y el joven le invitó a escuchar su trabajo: “Él tenía una canción pensaba para mí, pero yo no lo veía y se lo dije. Luego compusimos juntos “Me maten” La primera vez que le escuché me volví loco.

Presumido, con estilo y personalidad

Se considera presumido, amante de la sastrería y en ocasiones es un poco rockero: “A mí me gusta vestirme siempre con chaqueta y camisas. Uno ya tiene una edad, antes era muy atrevido en mis años jóvenes y me ponía de repente un pantalón verde de raso con una camisa también de raso. No tenía mucho pudor y me veía estupendo. Ahora me gusta ir elegante, con un traje bonito. La verdad es que estoy pendiente de la moda, pero sin obsesionarme porque lo mío es la música”.

Antonio Carmona nos recuerda una curiosidad que le une aún más con la historia de la moda: “Ahora que se ha ido un maestro que fue Toni Miró con el que hice un catálogo en Marruecos lo recuerdo con mucho cariño. Para mi fue una referencia impresionante en la moda y me divertí mucho haciendo ese trabajo con él”.

Siempre ilusionado y agradecido a la vida valora las cosas más sencillas de la vida como es disfrutar con su familia y disfrutar de su arte.