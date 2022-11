Para llegar a la complejidad y precisión de nuestros ojos actuales, han sido necesarios muchos años de evolución. A lo largo de distintas etapas, los ojos han ido adquiriendo distintas funcionalidades, como responder a la intensidad de la luz o identificar la procedencia de una fuente de luz, pero al principio de todo lo más parecido a ellos ni siquiera esta una estructura como tal. En el programa de 'Órbita Laika' dedicado a la luz, Ricardo Moure realizó en 'Órbita Laika' un recorrido por esta evolución.

La concavidad

Tras este ojo primitivo, la siguiente fase se produce en el paso de esa primera superficie a una concavidad progresivamente mayor, dando lugar a un tipo de estructura observada en organismos como las planarias. Sus ojos no solo son capaces de detectar si hay o no luz, sino también de generar una sombra que les permite identificar de dónde proviene esta, y de este modo, detectar por dónde viene un depredador. Una función nada desdeñable para garantizar su supervivencia. El progresivo aumento de la concavidad del ojo permite desarrollar una mayor precisión a la hora de distinguir no solo la procedencia de los depredadores, sino también la apariencia de estos.