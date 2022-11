Seguir una dieta sin gluten, ¿acierto o error?

La enfermedad celiaca es una dolencia digestiva que afecta al intestino delgado y altera la absorción de los nutrientes, vitaminas y minerales de los alimentos. Asimismo, los pacientes diagnosticados con esta afección son intolerantes a la proteína denominada gluten. No obstante, cada vez se dispone de más información de la sensibilidad al gluten no celiaca. “A pesar de no tener ese diagnóstico de celiaquía y este porcentaje de la población es mucho mayor entre el 5-7%, mientras que las diagnosticadas corresponden al 1-2% de la población”, aseguraba Aitor Sánchez, colaborador en El gallo que no cesa.

Con el transcurso del tiempo, una tendencia que está en alza, la de seguir una dieta sin gluten. “Antes solo estaba indicado para personas con enfermedad celiaca, pero hoy también se hace por otros motivos sanitarios. Pero no olvidemos que también hay mucha moda innecesaria”.

¿Debemos eliminar el gluten por nuestra cuenta? No, hacerlo sería un grave error. ¿Por qué? “Porque si te quitas el gluten va a mejorar tu sintomatología, pero no tenemos un diagnóstico claro”. Por lo que ante la mínima sospecha se debe acudir a un especialista a realizar las pruebas pertinentes. “Si un individuo se va a someter a unas pruebas de diagnóstico, de celiaquía o de intolerancia al gluten dado que precisamente lo que se mide es cómo reacciona tu cuerpo a esa exposición. Si la gente se lo va a quitar de manera voluntaria, obviamente cambiará el resultado de la prueba y por eso es importante hacer los protocolos bien y saber qué nos pasa”.

El gluten no es un elemento imprescindible en la alimentación De manera completamente acientífica se ha afirmado que la ingesta de productos con gluten puede ser peligroso y que es un elemento indispensable en la manutención. Ambas aserciones son falsas. “Tanto el gluten como la lactosa son dos sustancias accesorias en la alimentación”. Sin embargo, cabe recordar que no se debe quitar sin consultar con un profesional.

Quitar productos con gluten de la alimentación no mejora la salud Individuos tienen la concepción de que tras abolir este elemento se mejora la salud. Sin embargo, esto es ambiguo. Si un individuo sustituye todos los productos malsanos por otros más saludable, puede mejorar la calidad de vida. Sin embargo, si únicamente se deciden sustituir por una versión sin gluten, el resultado va a ser exactamente igual y no se va notar ninguna mejoría.