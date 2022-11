Com es passa de penjar vídeos a Instagram a ser nominat al Grammy Llatí a millor nou artista en només quatre anys? Aquesta és la història de Pol Granch. El cantant i actor està en boca de tothom i fa pocs dies que ha publicat el seu segon àlbum d'estudi, 'Amor escupido'.

L'intèrpret espanyol-francès ha reconegut a 'Punts de vista', programa disponible a RTVE Play Catalunya, que és molt difícil digerir un canvi tan gran en tan poc temps: "Està passant tot massa ràpid. No sé si ho estic gaudint com hauria de fer-ho".

Gràcies a penjar vídeos seus a Instagram el va contactar la productora de ‘Factor X Espanya’ i va entrar al concurs, convertint-se en el guanyador de la seva edició. Des d'aleshores, l'artista ha crescut molt de pressa en qüestió de quatre anys.

Actualment, acumula més d'1,3 milions de seguidors a les xarxes socials amb el reconeixement del públic i de la crítica. "És una plataforma que ens ajuda a tots i a totes a expressar el que volem i a contactar directament amb el públic, però després li dono moltes voltes a les publicacions", ha assegurat, afegint que "és una arma de doble fil".

Pol Granch ha presentat el seu segon disc, 'Amor escupido', a 'Punts de vista' acompanyat del guitarrista Tomás Novati . Un treball molt personal i atrevit. "M'he tret una mica les cadenes. Ho necessitava. Aquest any han passat moltes coses i m'ha vingut bé desfogar-me per nodrir-me a mi mateix, per fer autoteràpia i per despullar-me, obrir-me per complet", ha afirmat.

Un dels protagonistes de la sèrie 'Élite'

Pablo Grandjean, nom real de l'artista, també ha fet les seves incursions en el món de la interpretació. Ha protagonitzat el paper de 'Phillipe' a la sèrie d'èxit internacional Èlite. Una oportunitat que l'ha ajudat a créixer com a actor: "Només tinc paraules d'agraïment cap a ells perquè m'ho han ensenyat tot". De fet, també assegura que utilitza aquest aprenentatge per fer els seus videoclips.

Tot i no parar de fer coses, Pol Granch és capaç de compaginar les dues facetes sense que afecti el seu rendiment: "El temps que he estat rodant a un plató, després he tornat a casa i, gràcies a Déu, he tingut la mateixa inspiració. Jo crec que hi ha un temps per a cada cosa i si t'ho gestiones bé pots arribar a tot".