'La plaça del Diamant' és l'obra de l'escriptora Mercè Rodoreda (1908-1983) que surt més als exàmens de selectivitat, també anomenats PAU, Proves d'Accés a la Universitat. És igualment una lectura que sol ser obligatòria durant els anys de Batxillerat.

Per a fer un bon resum del llibre i recordar-ne bé l'argument sens dubte el millor és veure la sèrie. També disposen de la pel·lícula completa, que és la versió que es va poder veure als cinemes.



A TVE Catalunya t'oferim la versió en quatre capítols que vam emetre l'any 1983. Aquesta història escrita per Rodoreda el 1962 està ambientada als anys de la II República (1831-1939), la Guerra Civil (1936-1939) i la postguerra (1962- ...) La protagonista, Natàlia, coneix en Quimet al ball de la plaça del Diamant, a Gràcia. La vida canviarà per a ella des d'aquest instant.

Una sèrie de gran èxit que es continua veient online L'obra de Mercè Rodoreda va ser adaptada al cinema per Francesc Betriu, que també va treballar en l'adaptació de la novel·la al guió, juntament amb Gustau Hernández i Benet Rosell. El productor va ser Pepon Coromina i els actors i actrius Sílvia Munt, Lluís Homar, Joaquín Cardona, Elisenda Ribas, Josep Minguell, Marta Molins, Lluís Juliá i Paca Gabaldón. La fotografia és de Raül Artigot i la música del compositor i cantant Ramon Muntaner. El muntatge el va fer Ernest Blasi, amb altres professionals de l'edició com Adriana Monclús.