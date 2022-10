Arrenca la cursa de la XV edició dels Premis Gaudí de cinema amb l'obertura de la primera ronda de votacions. Hi ha 68 produccions (34 llargmetratges de ficció, un d’ells animat; 10 documentals; 3 pel·lícules per a televisió; 11 curtmetratges i 10 films europeus) candidates a nominació. Els guardons, 25 estatuetes, es lliuraran el 22 de gener durant una gala al MNAC.

Per la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell, aquest ha estat un any positiu i molt bo pel cinema català. El pressupost mitjà ha augmentat i la presència de dones en la direcció i producció també. Tot i això, "Hem de seguir lluitant" assegura.

Aquesta edició, nou llargmetratges de ficció en català opten al Premi Gaudí a millor pel·lícula, tres més que en les dues últimes edicions. Els títols d'enguany tenen una alta qualitat cinematogràfica. A més, s'incorporen tres noves categories: millor guió adaptat, que se sumarà al de millor guió original, millor direcció novella i millor interpretació revelació.

El premi especial del públic s’obre a les finalistes a millor pel·lícula documental i millor pel·lícula d’animació, que hi optaran juntament amb les produccions nominades a millor pel·lícula i millor pel·lícula en llengua no catalana.

Nominació a millor pel·lícula del 2022

1. Alcarràs - Carla Simón Durant generacions, la família Solé, conrea una gran extensió de presseguers a Alcarràs, una petita localitat rural de Catalunya. Però aquest estiu, després de vuitanta anys conreant la mateixa terra, pot ser que sigui la seva última collita.

Recordem que l'Acadèmia de Cinema espanyol va seleccionar ‘Alcarràs’ per representar Espanya a la 95a edició dels Oscar. 'Alcarràs', de Carla Simón, representarà Espanya als Oscar

2. El fred que crema - Santi Trullenque Hivern de 1943 als Pirineus. La Sara i l'Antoni viuen en un petit poble d'Andorra. Cada dia reben notícies de la Segona Guerra Mundial. Un dia, el seu amic Sendo ve amb uns jueus per a amagar-los. La vida es complica quan els alemanys arriben a la ciutat a la seva recerca.

3. L'últim salt - Nando Caballero La Jana és una fotògrafa que decideix deixar el seu treball i la seva ciutat després de la tràgica mort de la seva parella. Abans d'anar-se'n, ha de fer un últim reportatge on coneixerà a l'Arlet i l'Estel, dues pintores que empenyeran les seves vides cap a un destí molt diferent del qual mai haurien imaginat.

4. El sabater d'Ordis - David Ruiz Arroyo i Pitu González El sabater d’Ordis, El Quixot de l'Empordà i Anton Iglésias: tres noms per a una mateixa persona i tres noms que amaguen mites i veritats. Després de perdre al seu fill, el cap i ser abandonat per la seva dona, el sabater d'Ordis ho va deixar tot, casa, poble i ofici, per a fer ruta pels camins de la comarca. La seva història va enlluernar a Dalí i l'escriptor Carles Fages de Climent.

5. Escape Room: La pel·lícula - Héctor Claramunt Quatre amics. Una habitació. Molts secrets. I una única via de sortida: la veritat. Una comèdia que posa potes enlaire els plans de dues parelles disposades a passar una gran nit en un escape room. Si volen sortir d'aquest joc tant imprevisible com eixelebrat, hauran de posar a prova la seva amistat. Per a ells ha arribat l'hora de la veritat.

6. Jusqu'ici, tout va - Francesc Josep Cuéllar Enmig d'un rodatge, l'actriu principal demana una reunió amb el director per a informar-lo que finalment no farà l'escena del nu que es rodava la setmana següent. Es nega a despullar-se perquè no li sembla un projecte honest. Aquest serà l'inici d'una llarga discussió sobre l'honestedat en aquest treball i per què ens dediquem a l'art.

7. Nosaltres no ens matarem amb pistoles - Maria Ripoll El poble es prepara per a celebrar la seva festa major i Blanca s'acura en què la primera paella que prepara en la seva vida li quedi perfecta. Ha aconseguit reunir els seus amics després d'anys sense veure's. Tots estan en la trentena i les seves existències transiten entre la precarietat, el desencantament i un continu tornar a començar. I, per fi, arriba la revetlla: la prova que el món continua girant mentre les seves vides sembla que es trontollen i descobreixen que es necessiten els uns als altres per a tirar endavant.

8. Toscana - Pau Durà Travessant en vespa la ciutat, i portant en la butxaca un flascó amb esperma, Santi va cap a una clínica de reproducció assistida per a fer una in vitro amb la seva dona. De sobte, un cotxe el tomba i la conductora es fuga. Incapaç de posar en marxa la moto, demana un taxi. No disposa de canvi i entra en un restaurant que hi ha a prop: el Toscana.

9. Suro - Mikel Gurrea L'Helena i l'Ivan es proposen construir una nova vida als boscos de sureres, però els seus diferents punts de vista sobre com viure a la terra emergeixen, desafiant el seu futur com a parella. I aquests són els nou llargmetratges de ficció en català que opten al Premi Gaudí a millor pel·lícula i que no et pots perdre.