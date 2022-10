Un 90% menys de pluja a l'octubre a la costa

Tret d’algunes zones del Pirineu, l’octubre ha estat un mes molt sec. Malgrat que quedin uns dies per tancar-lo, no es preveu cap situació de pluges que puguin canviar les dades que tenim sobre la taula. A la costa només han caigut entre 5 i 10 litres per metre quadrat, quan de mitjana n’haurien d’haver caigut entre 80 i 100 mm. Per tant, aquí només ha plogut entre un 5 i un 10% de l’habitual en un mes d’octubre. En canvi, ha plogut una mica més, però de forma insuficient, a les comarques de la Catalunya Central i de Ponent on s’han acumulat entre 10 i 30 litres en tot el mes, per tant, la meitat del normal.

L'octubre, el més plujós de l'any? Aquestes dades no deixen de ser alarmants per dos motius. El primer és que cal tenir en compte que de mitjana, l’octubre acostuma a ser el mes de l’any més plujós a bona part de Catalunya. En canvi, a l’àrea pirinenca, l’octubre normalment és entre el 2n i el 5è mes amb més precipitació acumulada.

La sequera s'agreuja... El segon motiu que portem arrossegant des fa mesos és que la manca de pluja no és cap novetat d’aquest octubre. Es tracta d’una tendència que portem repetint des de fa mesos. La pluja no acaba d’arribar i el territori cada cop s’asseca més. A dia d’avui, la sequera que arrosseguem en els últims dos anys és excepcional a punts del litoral, prelitoral i a la Catalunya Central, i forta en moltes altres zones de Catalunya.