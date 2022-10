La música que acompaña de Camela, su metamorfosis en Star Wars

“Me considero Dioni Obi-Wan Kenobi [uno de los personajes de Star Wars]”, ha destacado Dioni, Camela, sobre cómo aparece él en el vídeoclip de la canción “No me hables”, que formará parte de su disco Que la música te acompañe. En A media mañana, él se ha reconocido como “un friki confeso”. A Mariángeles la convenció y le hizo vestirse de “princesa Leia, aunque no es de Star Wars”.

12.26 min A media mañana - Camela: "Solo nos falta hacer la película" - Escuchar ahora

Camela ya tiene como tradición parodiar alguna película en las portadas de sus discos y videoclips. Lo hicieron con Piratas del Caribe, con Bollywood y con Grease. Mariángeles ha reconocido que cuando le hacen estas propuestas “siempre” le “asustan”. Ha recordado cuando le tocó hacer de Olivia Newton-John: “A ver cómo va a quedar esto, yo soy morena y ella rubia. Con Star Wars me pasó igual: a mí las ensaimadas me las ponéis en el desayuno, no en la cabeza”.

Una de las colaboraciones especiales de este disco es la de la presentadora de televisión Cristina Pedroche. Canta y baila en el tema “No me hables”. “La conocemos desde hace muchísimos años. Empezó proclamándose fan incondicional de Camela, luego entablamos amistad con ella y ahora es algo familiar, es parte de nosotros”.

Tres generaciones Mariángeles ha destacado que “siempre” han notado el calor del público. “Es verdad que cuanto más años pasan, se van acercando muchas más generaciones. Nos dijeron una vez que Camela éramos para tres generaciones y es cierto. Vienen los hijos de nuestros fans del principio que se saben las canciones mejor que los padres o mejor que nosotros, incluso”.

El sonido Camela “Nosotros nos vemos en sonidos tecnológicos, como puede ser Alaska u OBK. Es cierto que tenemos ese puntito que en el momento en el que lo escuchan dicen ‘esto es Camela’. Es algo que en nuestros comienzos con nuestro productor de entonces, Daniel Muneta, nos lo insertó. Lo que hemos hecho 28 años después, ha sido evolucionarlo. Nos lo dice todo el mundo, cuando nos escucha el comienzo de una canción”, ha explicado Dioni.