Les nòmines de 190 treballadors del Consell Comarcal de l'Anoia han estat en perill per la manca d'interventor que les signés. Però aquest dilluns la direcció del Consell i el comitè d'empresa han trobat la solució: serà el seu president qui les signarà i autoritzarà mentre es busca un altre interventor.

Tot va començar quan l'interventor, la figura imprescindible per signar i autoritzar les nomines dels treballadors, va deixar el seu càrrec a principis de mes. Des del Consell Comarcal afirmen que la seva figura no es pot substituir perquè no tenen prou funcionaris que puguin ocupar el seu càrrec.

La direcció signarà els contractes

Xavier Boquete, president del Consell Comarcal de l'Anoia, explica que han pogut procedir al pagament "fruit de poder fer un decret de presidència excepcional en el qual al final totes les parts que han de intervenir li donen la validesa juridica corresponent". Serà ell mateix qui signarà aquestes nòmines, fet que el fa responsable de la situació amb el seu patrimoni.

El comitè lamenta la "manca de compromís" El comitè d'empresa del Consell Comarcal de l'Anoia ha celebrat que s'hagi trobat una solució a la situació, però lamenta que s'hagi aconseguit només per "la pressió, l'organització i la lluita de la plantilla del Consell". En aquest sentit, els treballadors asseguren que la "deixadessa i manca de compromís de la direcció" els ha provocat una angoixa i patiment "del tot innecessaris". D'altra banda, demanen responsabilitats a la direcció del Consell i "un gir de 180º" en l'actitud i preocupació del seu govern en relació amb l'organització interna i la valoració del personal. De moment, el comitè desconvoca la concentració prevista per aquest dimarts al ple d'Igualada, capital de l'Anoia, però manté l'asssamblea de treballadors del dimecres.