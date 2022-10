Enguany, menjarem les castanyes amb màniga curta

Tot i que ara tocaria començar a tapar-se i escalfar-se les mans amb el foc de torrar castanyes, la realitat és que amb aquestes temperatures, la jaqueta sobra. Aquesta nit de diumenge s'ha comptabilitzat la 130a nit tropical a Barcelona. Tot un rècord històric. Les nits tropicals es caracteritzen per igualar o superar els 20 graus. I sembla que el mes acabarà amb una calor atípica.

La calor té els seus efectes també en un període de l'any que esperem un altre temps. Si les darreres setmanes es troben més despitats, segons els psicòlegs pot ser degut a la calor inusual d'aquesta tardor. La presidenta del Consell Socials del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, Núria Casanovas, assenyala que una "calor sostinguda" comporta una sensació de desmotivació i fa que molta gent es trobi "dispersa".

“Ens hem d'adaptar, no és un problema d'acostumar-se“

Un fet que també pot estressar és tota la informació sobre les mesures que es poden prendre i com serà aquest futur més pròxim. Amb el canvi climàtic cada vegada més evident, la catedràtica de Física Atmosfèrica de la UB, Carme Llasat, ha advertit, en una entrevista al 'Cafè d'idees', sobre els estius més llargs del futur: "No hi ha cap dubte de què aquest augment que ens està dient que és l'estiu, la tardor més calorosa, efectivament, és conseqüència del canvi climàtic. Ens hem d'adaptar, no és un problema d'acostumar-se. Hi ha persones que la seva salut no ho suporta".

Per tant, tots els experts recomanen que canviïn el model occidental de consum que promou consumir cada vegada més. I a petita escala, cal ser constants amb els canvis d'hàbits, però amb calma.

La situació climàtica actual s'allargarà els pròxims mesos esborrant les estacions intermèdies.